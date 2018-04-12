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Строительство нового центра для бездомных животных начнётся в Ростове после ЧМ

Строительство нового центра для бездомных животных начнётся в Ростове после ЧМ
Новый центр для бездомных животных начнут строить в Ростове после ЧМ-2018.

Ранее сообщалось, что ЦБЖ возведут к началу мундиаля, однако строительство пришлось отложить. Как сообщили в Правительстве Ростовской области, на месте, отведённом под центр, пока появятся временные вольеры для бездомных животных. Они будут вмещать от 700 до 1 500 уличных собак и кошек.

Напомним, что на строительство нового центра для бездомных животных из областного бюджета выделили 43 миллиона рублей.

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