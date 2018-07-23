«Справедливая Россия» не поддержала законопроект о повышении налогов



В Государственной думе 24 июля одобрили в третьем чтении законопроект об увеличении ставки налога на добавленную стоимость с 18% до 20%. Изменения начнут действовать с 1 января 2019 года. Инициативу правительства поддержали только депутаты партии «Единая Россия». Парламентские оппозиционеры, в том числе депутаты партии «Справедливая Россия», выступили против.



Они считают, что под ударом в первую очередь находится промышленность. Предприятия, ориентированные на внутренний рынок, не смогут вернуть добавленную стоимость за счет экспорта. Это настоящая угроза для отечественной экономики, убежден лидер ростовского отделения партии «Справедливая Россия» и депутат Госдумы Михаила Емельянова.

– Трудности в промышленности негативно отразятся на всей экономике страны. Ситуация осложняется вводом так называемого нефтяного маневра, когда снижаются экспортные пошлины на нефть, но увеличивается налог на добычу полезных ископаемых. Нововведения направлены против внутреннего потребителя, а это не лучшая мера в условиях импортозамещения, – пояснил Михаил Емельянов.



По его словам, повышение НДС разгонит инфляции. В лучшем случае ее уровень увеличится на 1 %. Центробанк сохранит ключевую ставку как минимум на том же уровне, и заемные средства останутся дорогими.

– Рост цен, подорожание и без того дорогих кредитов приведут к снижению потребления. Из-за этого неизбежно придем к стагнации, – уверен Михаил Емельянов.



Депутат считает правительственные меры неоправданными с точки зрения экономики. По его мнению, это не решит экономические проблемы страны, поскольку сумма, которая поступит в бюджет за счет налога, окажется несущественной.

– Мы предлагали смягчить бюджетное правило. В соответствии с ним доходы, полученные в результате превышения цены на нефть, поступают в Резервный фонд. В данный момент цена отсечения составляет 40 долларов за баррель, нужно увеличить ее до 45 долларов. Таким образом, больше средств поступит в казну, а не в фонд.



Михаил Васильевич также убежден, что в особой поддержке сегодня нуждается отечественное машиностроение. Этот сектор требует больших капиталовложений, и тогда он сможет вывести производство на новый уровень и сделать нашу промышленность конкурентоспособной.