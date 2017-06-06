Сотрудники ГИБДД остановили в Ростовской области ВАЗ, которым управлял 13-летний мальчик
Сотрудники ГИБДД остановили в Ростовской области автомобиль, которым управлял ребёнок.
В Сальском районе в посёлке Конезавод имени Буденного сотрудники ГИБДД остановили «ВАЗ-2104». За рулём легковушки находился 13-летний мальчик.
- В ходе проверки полицейские установили, что автомобиль подростку доверил отец, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области.
На беспечного отца инспекторы ДПС составили административный протокол. Теперь мужчина должен будет оплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.