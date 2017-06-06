Авторизация

Регистрация
  • USD 56.59
  • EUR 63.72
Новости

Общество

0

Сотрудники ГИБДД остановили в Ростовской области ВАЗ, которым управлял 13-летний мальчик

Сотрудники ГИБДД остановили в Ростовской области ВАЗ, которым управлял 13-летний мальчик

Сотрудники ГИБДД остановили в Ростовской области автомобиль, которым управлял ребёнок.

В Сальском районе в посёлке Конезавод имени Буденного сотрудники ГИБДД остановили «ВАЗ-2104». За рулём легковушки находился 13-летний мальчик.
- В ходе проверки полицейские установили, что автомобиль подростку доверил отец, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области.

На беспечного отца инспекторы ДПС составили административный протокол. Теперь мужчина должен будет оплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!