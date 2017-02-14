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Снятый на видео конфликт с разбиванием стекла «Нивы» топором в Таганроге оказался розыгрышем

Снятый на видео конфликт с разбиванием стекла «Нивы» топором в Таганроге оказался розыгрышем

Снятый на видео конфликт в Таганроге между водителем «Нивы» и «Субару Легаси», в ходе которого водитель иномарке разбил заднее стекло «Нивы» топором, оказался розыгрышем.
- По информации, размещенной в Интернете, сотрудники полиции провели проверку. Заявлений от владельцев данных транспортных средств в полицию не поступало,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.- На предполагаемое место происшествия прибыл участковый. Полицейские нашли владельца Нивы-2121, который пояснил, что видео было снято в качестве розыгрыша, в нем принимали участие его друзья.

Никакого конфликта между мужчинами не было, и материальный ущерб причинен не был.

Напомним, что видео попало в сеть 13 февраля. На нем записана ссора между двумя автомобилистами, после которой один из них три раза ударил топором по заднему стеклу машины второго.

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