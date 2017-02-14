Сильный снег на Дону продолжится всю ночь





Сильный снег продолжится в Ростовской области всю ночь.



По данным «Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в большинстве районов области продолжится выпадение снега.

- В ближайшие 2-4 часа 14 февраля, ночью с 14 на 15 февраля по северу и востоку Ростовской области снег достигнет опасного явления - очень сильный снег, - сообщили в донском управлении МЧС.



Спасатели просят жителей региона быть предельно внимательными и осторожными, автомобилистов воздержаться от поездок на личном транспорте, соблюдать скоростной режим на дорогах области.



