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Сильный снег на Дону продолжится всю ночь

Сильный снег на Дону продолжится всю ночь

Сильный снег продолжится в Ростовской области всю ночь.

По данным «Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в большинстве районов области продолжится выпадение снега.
- В ближайшие 2-4 часа 14 февраля, ночью с 14 на 15 февраля по северу и востоку Ростовской области снег достигнет опасного явления - очень сильный снег, - сообщили в донском управлении МЧС.

Спасатели просят жителей региона быть предельно внимательными и осторожными, автомобилистов воздержаться от поездок на личном транспорте, соблюдать скоростной режим на дорогах области.

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