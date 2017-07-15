Сильные дожди с грозой и градом ожидаются в Ростовской области





Сильные дожди с грозой и градом ожидаются в Ростовской области.



По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие часы и до конца дня 17 июля, а также ночью и утром 18 июля на Дону пройдут сильные дожди с грозой и градом. Усиление ветра ожидается до 20-23 м/с.



Непогода прогнозируется местами в Ростовской области и в Таганрогском заливе.

- Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального характера и происшествий, связанных с подтоплением пониженных участков местности, нарушением работы дренажно-коллекторных и ливневых систем, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.



Кроме того, неблагоприятные погодные условия могут привести к повреждениям кровли и остекления зданий, порывам линий связи, гибели сельхозкультур, садов плодовых деревьев, предупреждают в спасательном ведомстве.