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Шедевры советского и зарубежного кинематографа покажут ростовчанам в кинотеатре под открытым небом

Шедевры советского и зарубежного кинематографа покажут ростовчанам в кинотеатре под открытым небом
В Ростове начинает работу летний киноклуб. Жителям донской столицы предлагают провести летние вечера за просмотром советских фильмов на свежем воздухе в парке им. М. Горького.

Впервые бесплатный уличный киноклуб открылся в Ростове в 2015 году и стал первым в стране. Идею поддержал известный режиссер, народный артист России, генеральный директор ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм»» Карен Шахназаров. Позже подобные открытые кинотеатры появились и в районах Ростовской области.

Как обещают организаторы, ростовчане увидят не только шедевры советского и зарубежного кинематографа, но и не столь известные, однако заслуживающие внимания картины.

Сеансы будут проходить еженедельно до конца сентября. Если погода позволит, то работа открытого киноклуба будет продолжена и в октябре.

Программа показов кинофильмов в летнем кинотеатре:
5 июля – «Охота на лис» (режиссер В. Абдрашитов, 1980 г.);
10 июля – «Чучело» (режиссер Р. Быков, 1983 г.);
12 июля – «Берегись автомобиля» (режиссер Э. Рязанов, 1966 г.);
22 июля – «Ключ без права передачи» (режиссер Д. Асанова, 1976 г.);
29 июля – «Пацаны» (режиссер Д. Асанова, 1983 г.);
19 августа – «Школьный вальс» (режиссер Ю. Любимов, 1978 г.);
26 августа – «Собачье сердце» (режиссер В. Бортко, 1988 г.);
2 сентября – «Чужие письма» (режиссер И. Авербах, 1975 г.);
23 сентября – «Монолог» (режиссер И. Авербах, 1972 г.);
30 сентября – «Плохой хороший человек» (режиссер И. Хейфиц,1973 г.).

Начало сеансов - в 20:30.

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