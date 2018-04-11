С улиц Ростова вывезут сотни брошенных автомобилей





В администрации Ростова разработали положение, которое позволит убрать с улиц города сотни брошенных автомобилей.



Зимой такие транспортные средства мешают уборке улиц, а летом создают угрозу безопасности. Но до сих пор в Ростове не было документа, регулирующего порядок вывоза таких автомобилей.

- Чтобы оформить эвакуацию таких машин с точки зрения права, чтобы не нарушить ни чьи законные интересы, было разработано это положение, - рассказала директор Департамента ЖКХ и энергетики Ростова Анна Нор-Аревян. – В нём будет закреплено понятие брошенного транспорта, утверждён порядок его вывоза.



По словам Анны Нор-Аревян, во время объезда только одного Первомайского района города было выявлено больше 60 брошенных автомобилей. По всему же городу, их сотни. Ранее у администрации города не было законных оснований изъять эти транспортные средства.



Сейчас документ проходит проверку в прокуратуре и правовом управлении администрации города. Планируется, что постановление будет принято и заработает через месяц.



При его разработке был учтён опыт Уфы, Самары, Сочи. Специалист пока не назвала конкретные понятия, которые включит в себя документ, объясняя это тем, что в процессе проверки некоторые положения могут претерпеть изменения.

- Однозначно будут предусмотрены штрафные санкции. Мы проработаем этот вопрос и будем вносить соответствующие изменения, однозначно, брошенный транспорт будет эвакуироваться на стоянку, соответственно, эти расходы лягут на собственников, которые допустили эти нарушения, - добавила директор департамента ЖКХ и энергетики Ростова.

