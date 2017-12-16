Рухнувший в центре Ростова фасад едва не убил женщину с ребенком



Рухнувший в центре Ростова фасад едва не убил женщину с ребенком. Происшествие случилось 19 декабря на улице Шаумяна, 11.



Как рассказал очевидец, в историческом центре Ростова со зданий начинают отваливаться части. В момент происшествия мимо дома проходила женщина с маленьким ребенком. Стоило им только сделать шаг, как часть фасада обрушилась позади них.



- ЖЭУ не хотят принимать меры. Вот так заботится о жителях администрация города. Исторический центр, - пожаловался ростовчанин.

