Ростовскую область ждет дождливый конец марта





Жителей Ростова-на-Дону ждут дождливые выходные. 25 и 26 марта в донской столице ожидаются осадки.



В субботу, 25 марта, температура воздуха днем будет +11 градусов, а ночью +6. 26 марта ночью столбик термометра опустится до +1 , днем поднимется до +8 градусов.



В течение недели в Ростове теплые и солнечные деньки не ожидаются. С 27 до 29 марта будет периодически идти дождь, а в четверг, 30 марта, возможен небольшой снег. Температура воздуха ночью будет колебаться от +2 до -1, днем от +8 до +10 градусов.



На севере области на выходных возможен снег с дождем. Температура воздуха ночью 25 марта будет около +5 градусов, днем +11. 26 марта немного похолодает, ночью термометр покажет -2, а днем +8 градусов. В течение недели пойдет снег с дождем, температура будет колебаться от -2 до +2 ночью и +8 до +10 градусов днем.



Жителям юга области тоже не удастся насладиться солнечными деньками. 25 и 26 марта ожидаются осадки, ночью столбик термометра опустится до +2…+5 градусов, днем поднимется до +9…+11. В течение недели небольшой дождь будет идти каждый день, температура воздуха ночью составит +2…+3 градуса, днем +9…+11. К концу недели, 30 марта, ночью ожидается небольшой мороз.