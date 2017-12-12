Ростовский журналист Сергей Резник получил премию А.Д. Сахарова «За журналистику как поступок»





Ростовский журналист Сергей Резник стал лауреатом премии Андрея Дмитриевича Сахарова «За журналистику как поступок». Ежегодная церемония вручения состоялась 10 декабря, в день прав человека. Большинство членов жюри отдали свои голоса за ростовского блогера и журналиста Сергея Резника.



В ноябре 2013 года блогер был осужден Первомайским районным судом на полтора года лишения свободы. Журналиста обвинили по статьям «Заведомо ложный донос о совершении преступления», «Коммерческий подкуп» и «Публичное оскорбление представителя власти». Спустя полтора года, в 2015-м, находящегося «за решеткой» Резника судили во второй раз. По второму уголовному делу Резник обвинялся по двум статьям - «Ложный донос» и «Оскорбление должностных лиц». В общей сложности, с учетом первого наказания, Резник был приговорен к трем годам колонии. Кроме того, осужденный журналист был лишен права официально заниматься своей деятельностью на протяжении двух лет после освобождения.



Сам Сергей Резник не считал обвинения в свою сторону обоснованными. Ранее сообщалось о том, что журналист подавал ходатайство об условно-досрочном освобождении в суд Каменск-Шахтинского района. Однако суд его просьбу не удовлетворил.



В 2014 несколько российских и международных правозащитных организаций признали Сергея Резника политзаключенным.



В сентябре 2016 блогер вышел на свободу без права заниматься журналисткой деятельностью.



О своей номинации на премию А.Д. Сахарова «За журналистику как поступок» Сергей Резник не знал. Блогер не ожидал получить награду и был очень удивлен узнав об этом.

-Я думал, что обо мне уже все забыли. А несколько часов назад мне позвонили и сказали, что я стал лауреатом премии «За журналистику как поступок». Конечно, мне очень приятно, - поделился Сергей Резник.



Премия имени Андрея Сахарова «За журналистику как поступок» была учреждена в 2001 году предпринимателем и правозащитником Петром Винсом. Она присуждается российским журналистам за материалы, которые становятся продолжением жизненной позиции авторов. За 16 лет существования ее лауреатами стали Эльвира Горюхина, Анна Политковская, Галина Ковальская, Татьяна Седых, Евгений Шолох, Андрей Пионтковский и другие.