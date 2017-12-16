Ростовские погорельцы не смогут потратить компенсацию на восстановление жилья



Ростовские погорельцы не смогут потратить компенсацию на восстановление жилья. Об этом рассказал спикер Законодательного собрания Александр Ищенко.



В результате крупного пожара, который произошел 21 августа, пострадавшими признали практически 700 человек. Сносу подлежат более 150 домов. Право на получение компенсаций для приобретения нового жилья имеют более 470 человек, из них 112 подтвердили это право через суд.



В декабре в Законодательном собрании приняли региональный закон о помощи пострадавшим. Денежные компенсации должны были получить все, кто понес ущерб. Однако деньги нельзя будет потратить на восстановление, а исключительно - на строительство или приобретение нового.