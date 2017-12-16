Авторизация

Регистрация


  • USD 58.61
  • EUR 69.17
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ростовские погорельцы не смогут потратить компенсацию на восстановление жилья

Ростовские погорельцы не смогут потратить компенсацию на восстановление жилья
Ростовские погорельцы не смогут потратить компенсацию на восстановление жилья. Об этом рассказал спикер Законодательного собрания Александр Ищенко.

В результате крупного пожара, который произошел 21 августа, пострадавшими признали практически 700 человек. Сносу подлежат более 150 домов. Право на получение компенсаций для приобретения нового жилья имеют более 470 человек, из них 112 подтвердили это право через суд.

В декабре в Законодательном собрании приняли региональный закон о помощи пострадавшим. Денежные компенсации должны были получить все, кто понес ущерб. Однако деньги нельзя будет потратить на восстановление, а исключительно - на строительство или приобретение нового.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.