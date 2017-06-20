Ростовская епархия через Верховный суд пытается отобрать атаманский дворец в Старочеркасской





Ростовская епархия продолжает настаивать на передаче жемчужины Старочеркасского музея-заповедника - атаманского дворца. На этот раз представители донской митрополии обратились с жалобой в Верховный суд.



Отметим, что противоположная сторона в этом споре такому развитию событий не удивлена. Ещё в Краснодаре после решения Северо-Кавказского арбитражного суда музейщики услышали: «Увидимся в Верховном суде».



- Мы знаем, что епархия направила кассационную жалобу в Верховный суд, но пока никаких документов из суда мы не получали, - рассказала заместитель директора Старочеркасского музея-заповедника Ирина Чеботурова.



Напомним, 4 октября Арбитражный суд Ростовской области отменил решение Минимущества о передаче атаманского дворца в станице Старочеркасской Ростовской епархии. Данное решение епархия обжаловала в апелляционном суде. Однако решение суда первой инстанции осталось в силе, а жалоба РПЦ не была удовлетворена. Тогда епархия обратилась в Северо-Кавказский арбитражный суд. Рассмотрев материалы дела, 11 апреля суд оставил жалобу без удовлетворения. На обжалование этого решения епархии давался срок до 10 июня.



Как ранее писал Rostov.ru, по распоряжению областного министерства имущества Ростовской епархии должны были отойти четыре музейных объекта - атаманская кухня, монастырская гостиница, фундаменты каретной и конюшни и атаманский дворец.



Отметим, что в 2010 году музей уже передал церкви 12 зданий, среди которых Воскресенский Войсковой собор, домовая церковь, Преображенская ратницкая церковь. Общая площадь переданных объектов составила 3 600 кв. м. Данные сооружения относятся к культовым и были переданы без всяких споров. Но, кроме них, епархии отошли строения, никак не относящиеся к культовым сооружениям: фондохранилище, два жилых дома, дом торговых казаков Жученковых.



В настоящее время посетители музея, казаки, на протяжении многих лет оберегавшие свои культурные ценности, лишены доступа в эти здания. Также епархия получила два дома, в которых жили сотрудники музея, их срочно переселили в аварийные здания - дом быта и бывшие ясли.