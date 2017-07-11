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Ростовчанку, сбросившую свою дочь с лестницы, могут направить на принудительное лечение

Ростовчанку, сбросившую свою дочь с лестницы, могут направить на принудительное лечение

Ростовчанку, сбросившую свою 5-летнюю дочь с лестницы, могут направить на принудительное лечение. Решение о принудительных мерах медицинского характера будет принимать суд.

16 мая 31-летняя женщина, стоя в очереди на приём к психиатру на втором этаже поликлиники № 1 им. Н. А. Семашко, посадила свою 5-летнюю дочь на перила, а затем столкнула её вниз. В результате падения девочка получила множественные травмы, но осталась жива благодаря вовремя оказанной помощи.

В отношении ростовчанки было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». В ходе его расследования была проведена экспертиза. Исследование показало, что у женщины психическое заболевание. В момент происшествия она не могла понимать, что делает и к каким последствиям это приведёт.
- В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд для применения принудительных мер медицинского характера, - сообщили в следственном управлении СКР Ростовской области.

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