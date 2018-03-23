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Ростовчанка заработала 55 тысяч рублей на игре «Что? Где? Когда?»

Ростовчанка заработала 55 тысяч рублей на игре «Что? Где? Когда?»
Ростовчанка Людмила Калашникова получила 55 тысяч рублей компенсации за свой вопрос. Знатоки самостоятельно не смогли разгадать снимок уроженки Ростова-на-Дону и прибегли к помощи клуба.

Людмила прислала фото, на котором был запечатлен мост Палатино в Риме. Женщина спрашивала, почему переправу назвали английской.
Во время обсуждения игроки команды Константина Рудера не пришли к общему решению и попросили помощи. В конечном итоге знатоки, присутствующие в зале, отметили, что мост получил это название благодаря левостороннему движению.

За то, что ответ был дан с подачи более опытных игроков, Людмила получила компенсацию в размере 55 тысяч рублей.

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