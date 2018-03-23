Ростовчанка заработала 55 тысяч рублей на игре «Что? Где? Когда?»



Ростовчанка Людмила Калашникова получила 55 тысяч рублей компенсации за свой вопрос. Знатоки самостоятельно не смогли разгадать снимок уроженки Ростова-на-Дону и прибегли к помощи клуба.



Людмила прислала фото, на котором был запечатлен мост Палатино в Риме. Женщина спрашивала, почему переправу назвали английской.

Во время обсуждения игроки команды Константина Рудера не пришли к общему решению и попросили помощи. В конечном итоге знатоки, присутствующие в зале, отметили, что мост получил это название благодаря левостороннему движению.



За то, что ответ был дан с подачи более опытных игроков, Людмила получила компенсацию в размере 55 тысяч рублей.