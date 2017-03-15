Ростовчанка получила сотрясение мозга во время поездки в маршрутке





Девушка получила сотрясение мозга во время поездки в ростовской маршрутке. Инцидент произошёл 15 марта.



27-летняя ростовчанка ехала на работу в микроавтобусе № 88. В утренний час пик транспорт традиционно был полон пассажиров и ей пришлось стоять на ступеньке. На проспекте 40-летния Победы водитель резко затормозил. Маршрутка дёрнулась и девушка больно ударилась головой о дверь. Несмотря на резкую боль, пассажирка не придала значения травме, вышла на своей остановке и отправилась на работу.



Однако ближе к полудню она почувствовала себя плохо – стала кружиться и болеть голова. Коллеги вызвали на рабочее место «скорую». Приехавшие врачи поставили диагноз «лёгкое сотрясение головного мозга», пишет DonDay.ru. Но от госпитализации девушка отказалась. Медики рекомендовали пострадавшей ростовчанке три дня постельного режима.

