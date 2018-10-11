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Ростовчанин вернул в интернет-магазин коробки с сахаром вместо телефонов

Ростовчанин вернул в интернет-магазин коробки с сахаром вместо телефонов
Житель Ростова обманул интернет-магазин. Молодой человек заказал через сервис два мобильных телефона и зарядное устройство. Когда курьер принёс товар ему домой, покупатель попросил его подождать в коридоре, пока он проверит устройства в комнате.

Через несколько минут ростовчанин вернул аппараты курьеру, сказав, что не будет их покупать, так как его не устроил цвет гаджетов. Товар вернули на склад. Через несколько дней сотрудники магазина обнаружили странные упаковки. Открыв их, они нашли там пакеты с сахаром и листы бумаги. Выявив подмену, сотрудники обратились в полицию.
- Полицейские 12 октября задержали по подозрению в мошенничестве 24-летнего местного жителя, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Стражи порядка узнали, что подозреваемый заранее подготовил подделку.

Сумма ущерба составила 70 тысяч рублей. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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