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Ростовчанин продает раритетные спички за два миллиона рублей

Ростовчанин продает раритетные спички за два миллиона рублей
Житель Ростова продает коллекционные спички времен СССР за два миллиона рублей. Или обменивает на внедорожник. Объявление Дмитрий К. опубликовал в Интернете.

В коллекции Дмитрия два набора по 18 коробок. На них изображены басни Крылова и народные промыслы советского времени. Спички изготовлены в Германии в 1984 году в ограниченном количестве.

-Всего таких коллекций не более 200 экземпляров, - рассказал Дмитрий DonDay. - Сразу после изготовления мои родственники смогли заполучить две из них. Они по сей день хранятся у нас.

Спички находятся в идеальном состоянии. За все годы ими ни разу не пользовались. Поэтому никаких повреждений и потертостей нет.

Один набор раритетных спичек Дмитрий продает за два миллиона рублей. Также он рассматривает обмен на внедорожник.
Ростовчанин продает раритетные спички за два миллиона рублей Ростовчанин продает раритетные спички за два миллиона рублей Ростовчанин продает раритетные спички за два миллиона рублей

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