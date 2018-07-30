Ростовчанин продает раритетные спички за два миллиона рублей



Житель Ростова продает коллекционные спички времен СССР за два миллиона рублей. Или обменивает на внедорожник. Объявление Дмитрий К. опубликовал в Интернете.



В коллекции Дмитрия два набора по 18 коробок. На них изображены басни Крылова и народные промыслы советского времени. Спички изготовлены в Германии в 1984 году в ограниченном количестве.



-Всего таких коллекций не более 200 экземпляров, - рассказал Дмитрий DonDay. - Сразу после изготовления мои родственники смогли заполучить две из них. Они по сей день хранятся у нас.



Спички находятся в идеальном состоянии. За все годы ими ни разу не пользовались. Поэтому никаких повреждений и потертостей нет.



Один набор раритетных спичек Дмитрий продает за два миллиона рублей. Также он рассматривает обмен на внедорожник.

