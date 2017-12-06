Ростовчане продолжают собирать подписи за сохранение книжного развала на улице Пушкинской





Ростовчане продолжают сбор подписей за сохранение книжного развала на улице Пушкинской. На сегодняшний день обращение подписали 5 500 человек.



Владелица книжного развала Ольга Вершина подала заявку на личный приём к губернатору Василию Голубеву. К своему заявлению она приложила письмо, в котором просит главу региона сохранить знаменитый книжный развал в том виде, в котором его знают и любят ростовчане и гости города.



По словам Ольги, на книжной ярмарке выставлено порядка 50 тысяч книг и еще около 100 тысяч ожидают своей очереди на складе. Многие книги, которые представлены на развале, уже не переиздаются, их невозможно найти в Интернете, а учебные пособия продаются по цене в 10 раз ниже, чем в магазинах. Около пяти сотен книг из ассортимента стоят 3 рубля. Букинистическую ярмарку посещают больше 100 человек в день и несколько тысяч ростовчан и гостей города в месяц. В октябре здесь прошла встреча c писателем-фантастом Евгением Лукиным.



Книжная ярмарка стала своего рода обменным пунктом, где оставляют те издания, которые стали невостребованными, и их находят те, кому они необходимы.



Ольга отмечает, что развал существует уже 15 лет и примерно раз в четыре года чиновники его пытаются уничтожить.

«Нас в Интернете и СМИ называют достопримечательностью Ростова-на-Дону. Так, может, и дать букинистическому развалу на Пушкинской официально статус достопримечательности? Книжный развал в теперешнем своём виде со своими мизерными доступными ценами является не столько торговым, сколько социально-культурным объектом, - отмечает заведующая книжным развалом. - Надо дать книжной ярмарке льготы, приравняв ее по статусу к благотворительной организации, какой она со своими мизерными ценами давно является по сути».



В правительстве области заявление Ольги Вершины зарегистрировали, но приглашение на приём пока не поступило.