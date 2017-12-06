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Ростовчане продолжают собирать подписи за сохранение книжного развала на улице Пушкинской

Ростовчане продолжают собирать подписи за сохранение книжного развала на улице Пушкинской

Ростовчане продолжают сбор подписей за сохранение книжного развала на улице Пушкинской. На сегодняшний день обращение подписали 5 500 человек.

Владелица книжного развала Ольга Вершина подала заявку на личный приём к губернатору Василию Голубеву. К своему заявлению она приложила письмо, в котором просит главу региона сохранить знаменитый книжный развал в том виде, в котором его знают и любят ростовчане и гости города.

По словам Ольги, на книжной ярмарке выставлено порядка 50 тысяч книг и еще около 100 тысяч ожидают своей очереди на складе. Многие книги, которые представлены на развале, уже не переиздаются, их невозможно найти в Интернете, а учебные пособия продаются по цене в 10 раз ниже, чем в магазинах. Около пяти сотен книг из ассортимента стоят 3 рубля. Букинистическую ярмарку посещают больше 100 человек в день и несколько тысяч ростовчан и гостей города в месяц. В октябре здесь прошла встреча c писателем-фантастом Евгением Лукиным.

Книжная ярмарка стала своего рода обменным пунктом, где оставляют те издания, которые стали невостребованными, и их находят те, кому они необходимы.

Ольга отмечает, что развал существует уже 15 лет и примерно раз в четыре года чиновники его пытаются уничтожить.
«Нас в Интернете и СМИ называют достопримечательностью Ростова-на-Дону. Так, может, и дать букинистическому развалу на Пушкинской официально статус достопримечательности? Книжный развал в теперешнем своём виде со своими мизерными доступными ценами является не столько торговым, сколько социально-культурным объектом, - отмечает заведующая книжным развалом. - Надо дать книжной ярмарке льготы, приравняв ее по статусу к благотворительной организации, какой она со своими мизерными ценами давно является по сути».

В правительстве области заявление Ольги Вершины зарегистрировали, но приглашение на приём пока не поступило.

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