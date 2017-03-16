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Ростовчане отметили третью годовщину вхождения Крыма в состав России

Ростовчане отметили третью годовщину вхождения Крыма в состав России

Ростовчане отметили третью годовщину вхождения Крыма и Севастополя в состав России. В субботу, 18 марта, в праздничных мероприятиях в парке им. М. Горького приняли участие сотни ростовчан.

Представители общественных объединений, ветеранских и молодежных организаций, национальных диаспор и казачества, студенты, курсанты, жители Ростова и области собрались у главной сцены парка. Наряду с ростовчанами историческую дату отмечали первые лица города и региона.
- В этот день даже погода не позволяет людям иметь плохое настроение. Я смотрю на ростовчан и вижу улыбки, радость. Мы все собрались, чтобы отметить историческое событие, которое произошло три года назад – воссоединение Крыма с Россией, - сказал первый заместитель главы администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин. - Не только сегодня, но и всегда, мы едины, мы одна великая страна – Россия.

Ростовчане отметили третью годовщину вхождения Крыма в состав России

18 марта 2014 года Президент Владимир Путин подписал межгосударственный Договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России. С тех пор праздничные мероприятия в этот день проходят по всей стране. Выступая на сцене, председатель Общественной палаты Ростовской области, директор ростовского музыкального театра Вячеслав Кущев говорил о том, что Крым всегда был и останется неотъемлемой частью России.
- Ровно три года назад состоялся исторический референдум и 96% крымчан сказали: «Мы хотим быть с Россией, мы хотим вернуться в Россию», - отметил Вячеслав Кущев. – Крым – это Севастополь. Севастополь – это город-герой, город-воин, город-крепость. Именно там была заложена великая мощь русского военно-морского черноморского флота. Крым – это Балаклава, Керчь, Сапун гора – все эти места святы для понимания россиянина, что есть Крым для России и что есть Россия для Крыма.

Ростовчане отметили третью годовщину вхождения Крыма в состав России

Представитель мотоклуба «Ночные волки» в Ростове-на-Дону Сергей Селезнёв рассказал о том, как встречали российских байкеров в Крыму. Мотоциклисты уже приняли участие в праздничных мероприятиях на полуострове, где их попросили передать «привет» всем ростовчанам, а также сообщить, что крымчане ждут жителей Дона в гости в любое время года.

Творческими номерами ростовчан поздравили с праздником лучшие коллективы города. Ансамбль «Успех» успех исполнил песню «Крым - это Россия», а народный артист России Геннадий Верхогляд - «Севастопольский вальс».

Ростовчане отметили третью годовщину вхождения Крыма в состав России

В парке мотоклуб «Ночные волки» презентовали своих «железных коней». Желающие могли сфотографироваться с техникой и расспросить присутствовавших здесь байкеров о их технических характеристиках.

Выставку экспонатов поднятых во время поисковых экспедиций организовал Военно-патриотический клуб «Рысь».

В обеспечении общественного порядка во время торжественных мероприятий вместе с полицейскими участвовали народные дружинники.

Ростовчане отметили третью годовщину вхождения Крыма в состав России

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