Авторизация

Регистрация


  • USD 57.62
  • EUR 68.14
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0

Ростовчанам предлагают выбрать имя маленькой тигрице

Ростовчанам предлагают выбрать имя маленькой тигрице
Жителям Ростова предлагают выбрать имя маленькой тигрице, родившейся в Ростовском зоопарке.

Поучаствовать в выборе имени новой обитательницы зоопарка могут все желающие. Конкурс пройдет в два этапа. На первом зоопарк принимает любые женские имена, начинающиеся на букву «я». В этом году всех рождённых в зоопарке животных называют на эту букву.

Варианты имени можно присылать на почту зоопарка или писать в комментариях в официальных группах в соцсетях. Первый этап конкурса завершится 27 октября. Затем администрация зоопарка выберет три самых популярных имени из предложенных, после чего начнётся новое голосование за одно из них.

Итоги конкурса подведут 3 ноября. В этот день мама с малышкой выйдут к посетителям.

Напомним, тигрёнок родился в Ростовском зоопарке в конце июля. Родителями малыша стали амурский тигр Устин, привезённый с Дальнего Востока в 2015 году, и тигрица Прима, живущая в Ростовском зоопарке с 2005 года.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.