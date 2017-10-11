Ростовчанам предлагают выбрать имя маленькой тигрице



Жителям Ростова предлагают выбрать имя маленькой тигрице, родившейся в Ростовском зоопарке.



Поучаствовать в выборе имени новой обитательницы зоопарка могут все желающие. Конкурс пройдет в два этапа. На первом зоопарк принимает любые женские имена, начинающиеся на букву «я». В этом году всех рождённых в зоопарке животных называют на эту букву.



Варианты имени можно присылать на почту зоопарка или писать в комментариях в официальных группах в соцсетях. Первый этап конкурса завершится 27 октября. Затем администрация зоопарка выберет три самых популярных имени из предложенных, после чего начнётся новое голосование за одно из них.



Итоги конкурса подведут 3 ноября. В этот день мама с малышкой выйдут к посетителям.



Напомним, тигрёнок родился в Ростовском зоопарке в конце июля. Родителями малыша стали амурский тигр Устин, привезённый с Дальнего Востока в 2015 году, и тигрица Прима, живущая в Ростовском зоопарке с 2005 года.