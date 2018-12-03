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Ростов стал вторым городом в ЮФО по стоимости проезда в общественном транспорте

Ростов стал вторым городом в ЮФО по стоимости проезда в общественном транспорте
Фото: Busphoto.ru
В Ростове самая высокая стоимость проезда в общественном транспорте в ЮФО после Краснодара.

В столице Кубани за одну поездку в автобусе придётся отдать 26 рублей. В Ростове же, согласно данным Ростовстата, средняя стоимость проезда составляет 22 рубля. При оплате наличными поездка будет стоить 24 рубля, при безналичном расчёте – 20 рублей.

Самый дешевый общественный транспорт в ЮФО в Элисте и Симферополе. Там стоимость проезда составляет 10 и 13 рублей соответственно.

Но в Ростове самая низкая цена проезда в трамвае – 17 рублей. В Волгограде она составляет 21,54 рубля, в Краснодаре – 26 рублей. Поездка в троллейбусе дешевле обойдётся в Симферополе – 14 рублей, самая дорогая – также в Краснодаре – 26 рублей. В донской столице проезд в троллейбусе стоит, как и в трамвае, – 17 рублей.

Данные приведены на начало декабря.

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