Ростов стал вторым городом в ЮФО по стоимости проезда в общественном транспорте



Фото: Busphoto.ru

В Ростове самая высокая стоимость проезда в общественном транспорте в ЮФО после Краснодара.



В столице Кубани за одну поездку в автобусе придётся отдать 26 рублей. В Ростове же, согласно данным Ростовстата, средняя стоимость проезда составляет 22 рубля. При оплате наличными поездка будет стоить 24 рубля, при безналичном расчёте – 20 рублей.



Самый дешевый общественный транспорт в ЮФО в Элисте и Симферополе. Там стоимость проезда составляет 10 и 13 рублей соответственно.



Но в Ростове самая низкая цена проезда в трамвае – 17 рублей. В Волгограде она составляет 21,54 рубля, в Краснодаре – 26 рублей. Поездка в троллейбусе дешевле обойдётся в Симферополе – 14 рублей, самая дорогая – также в Краснодаре – 26 рублей. В донской столице проезд в троллейбусе стоит, как и в трамвае, – 17 рублей.



Данные приведены на начало декабря.