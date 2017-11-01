Россельхознадзор покупает для филиала в Ростове-на-Дону иномарку за 2 миллиона рублей



Россельхознадзор покупает для филиала в Ростове-на-Дону иномарку за 2 миллиона рублей. Информацию о приобретении нового авто представители службы опубликовали на сайте госзакупок. Цена контракта достигает 1 994 000 рублей.



В заявке указано, что ведомству нужен белый автомобиль с двигателем 3,5 литра и мощностью не менее 249 лошадиных сил. В машине должны быть 3-зонный климат-контроль, антиблокировочная система тормозов (ABS) с электронной системой распределения тормозных усилий, подогрев сидений, круиз-контроль и аудиосистема премиум-класса JBL с поддержкой CD/ MP3/WMA. Заказчик не назвал конкретную марку легковушки, но, судя по перечисленным в техническом задании критериям, для филиала покупают «Тойоту Камри Люкс». Отметим, что японский седан способен разогнаться до 100 километров в час за семь секунд.



К слову, две «Тойоты Камри» в июле приобрел ростовский референтный центр Россельхознадзора. Иномарки обошлись ведомству в 3 миллиона 322 тысячи рублей.