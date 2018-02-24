Родители выпускников донских школ сдали ЕГЭ по русскому языку





Папы и мамы школьников Ростовской области написали Единый государственный экзамен по русскому языку. Взрослые оценили задания и организацию выпускного испытания во время Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В нашем регионе она проходила с 20 по 28 февраля. Вместе с родителями экзамен написала министр образования Ростовской области Лариса Балина. Она приняла участие в акции в столице Дона 27 февраля. Глава ведомства отметила, что родители могут поддержать ребят и объяснить им, что чрезмерно волноваться на ЕГЭ не стоит.

- Взрослые, прошедшие процедуру школьного госэкзамена, попадают в ту же самую ситуацию, что и выпускники, - прокомментировала Лариса Балина. – На ЕГЭ никаких телефонов и шпаргалок у родителей быть не должно. Они выполняют стандартные задания, но в сокращенном варианте. За полчаса взрослым нужно ответить на семь вопросов и написать сочинение. Участники акции, «опробовавшие» экзамен, имеют полное представление о процедуре ЕГЭ.



Среди участников на экзамене присутствовала олимпийская чемпионка 1992 года по баскетболу Елена Швайбович. Президент женской баскетбольной команды «Ростов-Дон» и мама двоих детей считает, что акция дает родителям хорошую возможность пройти экзамен современного уровня.



По словам самих родителей, экзамен ничего сверхъестественного собой не представляет. Как рассказала мама ученика 11-го класса, Евгения Пимоненко, ребят тщательно готовят к единому экзамену, поэтому школьникам нужно сосредоточиться на учебе, а не изводить себя тревожными мыслями.

- Организацией экзамена я осталась весьма довольна, - поделилась участница. – Мой сын, например, будет писать ЕГЭ по обществознанию, английскому и биологии. Подготовка к экзамену в школе идет полным ходом: 3-4 раза в год ребята сдают пробный ЕГЭ. После «репетиции» ученики осознают, что им ничего страшного не грозит.



Одна из участниц акции, Елена Толкачева, отметила, что выпускаться из школы ее ребенок будет через несколько лет. Однако лично оценить организацию экзамена ростовчанка решила уже сейчас.

- Мой сын учится в восьмом классе и уже выбирает будущую профессию, - рассказала Елена. – Он любит историю и обществознание, эти предметы и планирует сдавать. Я уверена, что он наберет нужное количество баллов. На своем примере я объясню ему, что при хорошей подготовке он без проблем сдаст ЕГЭ.



Отметим, что родители донских выпускников пишут экзамен второй раз. В 2017 году во всероссийской акции участвовали 1 700 жителей. Экзамен для них провели в 55 муниципалитетах области.