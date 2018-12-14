Режиссер из Ростова Кирилл Серебренников стал «Человеком года»



Режиссер из Ростова-на-Дону Кирилл Серебренников стал «Человеком года». Такое звание ему присудила ассоциация театральных критиков 17 декабря.



Известно, что, кроме Серебренникова, награду получили еще пять человек. Так, Марию Ревякину наградили за успешное развитие фестиваля «Золотая маска». Ростовчанин же получил свой титул за верность профессии в условиях домашнего ареста. В ассоциации отметили, что, несмотря на изоляцию, Серебренников продолжает заниматься творчеством.



Напомним, режиссера поместили под домашний арест в августе 2017 года. В таких условиях он поставил оперу Моцарта «Так поступают женщины», завоевавшую признание у критиков и зрителей. Кроме того, публика оценила спектакли «Маленькие трагедии» и «Нуреев», а также фильм «Лето».