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Рабочий по сборке мебели обворовал жительницу Ростовской области

Рабочий по сборке мебели обворовал жительницу Ростовской области
Фото: gazelkin.ru
В Ростовской области по подозрению в краже задержан специалист по сборке мебели.

4 декабря мужчина пришёл в квартиру жительницы Цимлянска. Рабочий должен был собрать мебель. После того как всё было готово, хозяйка рассчиталась за услуги. Увидев, где в доме хранятся деньги, сборщик подождал, пока женщина выйдет из комнаты, и забрал наличные. Добычей злоумышленника стали 400 тысяч рублей.

Заметив пропажу, местная жительница обратилась в полицию. Подозреваемого задержали 5 декабря.
- В отношении 33-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

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