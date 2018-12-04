Рабочий по сборке мебели обворовал жительницу Ростовской области



Фото: gazelkin.ru

В Ростовской области по подозрению в краже задержан специалист по сборке мебели.



4 декабря мужчина пришёл в квартиру жительницы Цимлянска. Рабочий должен был собрать мебель. После того как всё было готово, хозяйка рассчиталась за услуги. Увидев, где в доме хранятся деньги, сборщик подождал, пока женщина выйдет из комнаты, и забрал наличные. Добычей злоумышленника стали 400 тысяч рублей.



Заметив пропажу, местная жительница обратилась в полицию. Подозреваемого задержали 5 декабря.

- В отношении 33-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

