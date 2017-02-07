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Пьяный ростовчанин угнал в Краснодаре «ВАЗ», чтобы съездить в «Азов-Сити»

Пьяный ростовчанин угнал в Краснодаре «ВАЗ», чтобы съездить в «Азов-Сити»

Пьяный житель Ростова угнал в Краснодаре автомобиль, что отправиться в игровую зону «Азов-Сити». Инцидент произошел 6 февраля на улице Тимирязева.

Накануне в гости к местному жителю пришел его сосед вместе со своим новым знакомым, с которым познакомился в развлекательном заведении на улице Красноармейской. Мужчины организовали застолье, после которого гости ушли, а хозяин лёг спать. Утром краснодарец обнаружил пропажу своего «ВАЗ-21099», который припарковал во дворе дома.

Спустя несколько часов инспекторы ДПС остановили автомобиль в Каневском районе Краснодарского края. За рулем находился пьяный 34-летний мужчина.
- Во время беседы с участковым задержанный сознался, что угнал машину и собирался на ней добраться до игорной зоны в Щербиновском районе, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Краснодарскому краю. - Известно, что в Краснодар мужчина приехал несколько дней назад из Ростова, чтобы посетить развлекательные заведения.

Как выяснилось, житель донской столицы уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление и грабеж. В настоящее время ростовчанин находится под стражей. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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