Пропавший ростовчанин несколько дней бродил по городу, пытаясь найти дорогу домой





Пенсионер, пропавший в Ростове, несколько дней бродил по городу, пытаясь найти дорогу домой.



71-летний Александр Жинкин пропал 6 июля. В тот день он попал в больницу, но когда за ним приехал сын, в медучреждении мужчины не оказалось. В БСМП, куда госпитализировали пенсионера, никто не мог сказать, где пациент, пишет DonDay.ru. К тому времени, когда за пенсионером приехали родные, на дежурство заступил другой врач, который ничего не знал об Александре Жинкине.



Дети сразу же начали поиски. Они обратились в полицию, к волонтерам из поискового отряда. Близкие также пытались самостоятельно найти ростовчанина, его портретами были обклеены все столбы, но найти мужчину так и не удалось.

Пенсионер появился дома только 11 июля. То, что он рассказал, повергло родных в шок. Мужчина не помнил, когда точно он ушел из больницы. Вероятнее всего, сразу же после госпитализации 6 июля, оказав пациенту первую помощь, его отпустили. При этом никто не связался с родственниками, чтобы попросить забрать его.



Выйдя из стен медучреждения, мужчина попытался найти дорогу домой – в Александровку. Дезориентированный и ослабленный болезнью, он обращался к прохожим с просьбой показать дорогу, но те лишь отмахивались. Таким образом, пенсионер несколько дней скитался по улицам, ночевал на каких-то трубах и в траве.

- В первую же ночь к нему пристали какие-то парни, стали расспрашивать, откуда он, есть ли имущество, документы на дом, и прочее в том же духе, - рассказала дочь Александра Жинкина - Людмила. - Но папе удалось уйти от них. Он бывший военный, знает, что надо менять место дислокации. В итоге так и ходил по городу, не зная, куда идет.



Мужчина пытался узнать хотя бы дорогу до Театральной площади, откуда, как ему казалось, он уже сможет добраться до дома. Но прохожие, которые так охотно помогали приехавшим в город иностранцам, равнодушно проходили мимо. Никто даже не дал телефон, чтобы потерявшийся человек смог позвонить родным.



Все эти дни мужчина практически ничего не ел. Только пару раз бабушки-прохожие давали ему какие-то булочки. Воды он просил на автомойке. К слову, ее сотрудники также ничем не помогли ему.



На пятый день скитаний Александра заметила женщина. Она предложила ему помощь. Он продиктовал номер телефона родственников. Спустя час ростовчанка привезла Александра домой.



Сейчас пенсионер находится в кругу семьи. По словам его детей, чувствует себя неплохо. Родные счастливы, что эта история закончилась хорошо. Страшно представить, какой бы мог быть у нее конец.