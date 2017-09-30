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Пропавших подростков из Крыма нашли в Ростове

Пропавших подростков из Крыма нашли в Ростове
В Ростове нашли пропавших подростков из Севастополя. 17-летнего Максима Колесника и 15-летнюю Яну Королькову искали почти три недели.

Подростки бродили по улицам донской столицы. Их заметила местная жительница, которая узнала в ребятах пропавших школьников и позвонила в полицию.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю, сейчас подростки направляются домой. На родине полицейские проведут с ними и их родителями профилактическую беседу, чтобы избежать подобных случаев в будущем.

Напомним, школьники пропали 12 сентября. Почти три недели они не выходили на связь с близкими, при этом, по имевшейся информации, подростки могли находиться в любом регионе Южного федерального округа.

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