Пропавшего в Сочи 13-летнего подростка ищут в Ростовской области



На Дону ищут 13-летнего мальчика, который пропал во время турпохода в Сочи. 3 июля Всеволод Коростелев отбился от своей группы в районе села Бабук-Аул, и до сих пор его местонахождение неизвестно.



На виду Всеволоду - 13-15 лет, рост – 174 сантиметра. У пропавшего худощавое телосложение, русые волосы и голубые глаза.



В день исчезновения у мальчика был с собой туристический рюкзак.



Следственный отдел города Сочи возбудил по факту исчезновения ребенка уголовное дело по статье «Убийство». Сообщается, что Всеволод может находиться в Ростовской области, поиски продолжаются.



Все, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Всеволода, могут обратиться по телефону: 8-800-700-54-52 или же в ближайшее отделение полиции.