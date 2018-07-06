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Пропавшего в Сочи 13-летнего подростка ищут в Ростовской области

Пропавшего в Сочи 13-летнего подростка ищут в Ростовской области
На Дону ищут 13-летнего мальчика, который пропал во время турпохода в Сочи. 3 июля Всеволод Коростелев отбился от своей группы в районе села Бабук-Аул, и до сих пор его местонахождение неизвестно.

На виду Всеволоду - 13-15 лет, рост – 174 сантиметра. У пропавшего худощавое телосложение, русые волосы и голубые глаза.

В день исчезновения у мальчика был с собой туристический рюкзак.

Следственный отдел города Сочи возбудил по факту исчезновения ребенка уголовное дело по статье «Убийство». Сообщается, что Всеволод может находиться в Ростовской области, поиски продолжаются.

Все, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Всеволода, могут обратиться по телефону: 8-800-700-54-52 или же в ближайшее отделение полиции.

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