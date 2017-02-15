Пропавшего в ноябре ростовчанина нашли в московской больнице





Пропавшего в ноябре жителя Ростова-на-Дону нашли в московской больнице. Как оказалось, молодой человек уехал в столицу на заработки и попал в аварию.

- Пропажа нашлась! Был в Москве. Ехал заработать денег, попал в аварию, лежал все это время в больнице,- написала в социальной сети сестра парня.- На данный момент на лечении. Мы ему оплатили дорогу, сейчас покупаем ему самое необходимое из продуктов и принадлежностей первой необходимости!



Напомним, 25-летний Вячеслав Мясищев пропал 13 ноября после дня рождения друга. После праздника он не вернулся домой и перестал выходить на связь с близкими, его телефон не отвечал.