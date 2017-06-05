Пропавшего 8-летнего мальчика нашли в Ростове на Западном





Пропавшего накануне 8-летнего мальчика нашли в Западном жилом массиве. Ребёнок просто гулял по улицам, когда его заметили прохожие и позвонили в полицию.



Прибывшие полицейские забрали школьника и передали родителям.

- В настоящее время ребёнок находится дома, его жизни и здоровью ничего не угрожает, - прокомментировали в ГУ МВД Ростовской области. - Никаких противоправных действий в отношении мальчика за время его отсутствия совершено не было.



Напомним, 6 июня около 10 часов утра ребёнок пошёл выносить мусор и не вернулся. Когда через достаточно продолжительное время сын не пришёл домой, родители забили тревогу. Сначала они пытались найти его самостоятельно, но поиски не дали результатов. Тогда не на шутку обеспокоенные родственники обратились в полицию.



Вместе с добровольцами полицейские прочёсывали территорию Первомайского района, где живёт ребёнок, и близлежащие окрестности, опрашивали одноклассников, друзей и знакомых школьника, раздавали ориентировки с приметами пропавшего мальчика прохожим.