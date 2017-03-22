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Прокуратура Ростовской области собирается купить квартиру за 4 млн. руб.

Прокуратура Ростовской области собирается купить квартиру за 4 млн. руб.

Прокуратура Ростовской области собирается купить квартиру в центре города. На покупку выделят 4 млн. руб. Подрядчика, который найдет жилье, ведомство ищет через сайт госзакупок.

В заявке сказано, что двухкомнатная квартира площадью 69 кв. м. должна находиться в новостройке. Район, в котором должно располагаться служебное жилье- участок между улицами Текучева и Большая Садовая, проспект Сиверса, либо Театральный проспект.

В квартире должны быть обои, декоративная штукатурка, натяжные потолки, на полу - паркетная доска или ламинат. Входная дверь должна быть металлической, а межкомнатные - из дерева. Также ведомству требуется электрическая или газовая кухонная плита с не менее чем двумя конфорками и духовым шкафом, раковина с разводкой системы горячего/холодного водоснабжения и смесителем, ванна или душевая кабина и другие блага цивилизации для комфортного проживания.

Подать заявку на участие в розыгрыше тендера можно до 10 апреля. Победителя назовут 14 апреля.

В прошлом году прокуратура Ростовской области уже покупала квартиру в центре города по такой же цене.

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