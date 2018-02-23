Последние зимние дни в Ростове будут холодными, а весна начнется с потепления



Последние зимние дни в Ростове будут холодными, а весна начнется с потепления. 26 и 27 февраля температура воздуха днем составит -6…-8 градусов, ночью - до -12. При этом ожидается небольшой снег. Во вторник, 27 февраля, синоптики прогнозируют еще и шквалистый ветер, до 12 метров в секунду.



С 28 февраля до 3 марта температура воздуха днем будет подниматься до +3 градусов. Ожидаются небольшие осадки.



На выходных температура вновь опустится до отрицательной отметки. Термометр будет показывать до -3 градусов днем и до -5 ночью.