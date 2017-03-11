Полтора миллиона квадратных метров дорог планируют отремонтировать в Ростове





Проблему состояния дорог обсудили в Ростове 10 марта. О ямочном ремонте, а также о том, что планируют сделать для улучшения ситуации, рассказал замглавы администрации города по транспорту и дорожному хозяйству Евгений Лебедев.

- Сейчас проводится аукцион на ремонт дорог,- рассказал Лебедев. - После 15 апреля начнется масштабный ремонт. Для этого выделили два миллиарда рублей - миллиард из федерального бюджета и миллиард из областного. Основную часть работ закончат к сентябрю 2016 года. Ремонтировать дороги будут в основном ночью, чтобы не мешать движению.



Всего в донской столице в этом году планируется отремонтировать полтора миллиона квадратных метров дорог. Общая площадь дорожного покрытия в Ростове составляет около 20 млн. кв. м. По словам директора департамента автодорог и организации дорожного движения Сергея Лиманова, гарантия на ремонт даётся пять лет.

- Но для того, чтобы дороги были в хорошем состоянии, необходимо каждый год ремонтировать не менее 25% площади дорожного покрытия,- добавил Лиманов.- Такой возможности нет - финансирования недостаточно.



Ямочный ремонт эксперты назвали неизбежностью. По словам Лиманова, если его запретить, город остановится. Капитальный ремонт всего дорожного покрытия произвести возможности нет - опять-таки из-за отсутствия финансирования. Но на некоторых участках, например, на улице Станиславского и на мосту Сиверса, его сделают.