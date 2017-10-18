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Полтора килограмма серебра задержали на таможне в Ростовской области

Полтора килограмма серебра задержали на таможне в Ростовской области
Полтора килограмма серебра задержали ростовские таможенники на границе с Украиной в Ростовской области.

На МАПП Новошахтинск во время проверки автомобиля «Лексус» сотрудники поста нашли незадекларированные товары. На заднем сиденье иномарки лежали два прозрачных полиэтиленовых пакета с ломом ювелирных изделий из белого металла.
- Крестики, кольца, цепочки, кулоны, монеты – эти и другие предметы были заранее рассортированы 27-летним гражданином Украины и упакованы в небольшие пакетики с указанием веса и пробы металла, - рассказали в пресс-службе Ростовской таможни. - Согласно этикеткам внутри каждого пакета были изделия из серебра 925-й, 875-й, 500-й, 800-й и 916-й проб.

Общий вес обнаруженных предметов составил 1 554,78 грамма. Владелец серебра пояснил, что в 2013 году купил эти предметы в ломбарде на территории Украины. Он собирался перепродать их на территории России. Товар он не декларировал, так как не знал, что лом ювелирных изделий из серебра в таком количестве подлежит оформлению.

В отношении украинца возбуждено дело об административном правонарушении.

Полтора килограмма серебра задержали на таможне в Ростовской областиПолтора килограмма серебра задержали на таможне в Ростовской областиПолтора килограмма серебра задержали на таможне в Ростовской областиПолтора килограмма серебра задержали на таможне в Ростовской области

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