Полтора килограмма серебра задержали на таможне в Ростовской области



Полтора килограмма серебра задержали ростовские таможенники на границе с Украиной в Ростовской области.



На МАПП Новошахтинск во время проверки автомобиля «Лексус» сотрудники поста нашли незадекларированные товары. На заднем сиденье иномарки лежали два прозрачных полиэтиленовых пакета с ломом ювелирных изделий из белого металла.

- Крестики, кольца, цепочки, кулоны, монеты – эти и другие предметы были заранее рассортированы 27-летним гражданином Украины и упакованы в небольшие пакетики с указанием веса и пробы металла, - рассказали в пресс-службе Ростовской таможни. - Согласно этикеткам внутри каждого пакета были изделия из серебра 925-й, 875-й, 500-й, 800-й и 916-й проб.



Общий вес обнаруженных предметов составил 1 554,78 грамма. Владелец серебра пояснил, что в 2013 году купил эти предметы в ломбарде на территории Украины. Он собирался перепродать их на территории России. Товар он не декларировал, так как не знал, что лом ювелирных изделий из серебра в таком количестве подлежит оформлению.



В отношении украинца возбуждено дело об административном правонарушении.



