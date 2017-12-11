Полтонны пельменей задержали на границе в Ростовской области





В Ростовской области на границе с Украиной задержали грузовой автомобиль, перевозивший замороженные пельмени.



Груз не прошёл проверку на Таганрогской таможне. Всего в машине находилось 519 килограммов полуфабриката. Товар направлялся в Украину.

- При досмотре груза обнаружено, что предприятие-производитель данной продукции отсутствует в реестре экспортеров ИС «Цербер», вследствие чего было принято решение о запрете выпуска данного груза, - рассказали в региональном управлении Россельхознадзора.



В ведомстве добавили, что с 24 июля в случае отсутствия экспортера и предприятия-изготовителя в реестре ИС «Цербер» оформление грузов на экспорт не производится, а продукция подлежит задержанию и возврату.