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Полтонны пельменей задержали на границе в Ростовской области

Полтонны пельменей задержали на границе в Ростовской области

В Ростовской области на границе с Украиной задержали грузовой автомобиль, перевозивший замороженные пельмени.

Груз не прошёл проверку на Таганрогской таможне. Всего в машине находилось 519 килограммов полуфабриката. Товар направлялся в Украину.
- При досмотре груза обнаружено, что предприятие-производитель данной продукции отсутствует в реестре экспортеров ИС «Цербер», вследствие чего было принято решение о запрете выпуска данного груза, - рассказали в региональном управлении Россельхознадзора.

В ведомстве добавили, что с 24 июля в случае отсутствия экспортера и предприятия-изготовителя в реестре ИС «Цербер» оформление грузов на экспорт не производится, а продукция подлежит задержанию и возврату.

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