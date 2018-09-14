Полицейские толкали служебный автобус после Дня города



Сотрудники полиции, а также случайные прохожие толкали служебный автобус после Дня города. Инцидент случился вечером 15 сентября на Театральном проспекте. Запись появилась в Сети.



На кадрах видно, как стражи порядка и ростовчане что есть мочи толкают транспортное средство, чтобы оно завелось. За происходящим наблюдает народ, который после концерта неспешно идет по домам.



По словам очевидцев, полицейские все же завели автобус, хоть и с «толкача».

