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Полицейские толкали служебный автобус после Дня города

Полицейские толкали служебный автобус после Дня города
Сотрудники полиции, а также случайные прохожие толкали служебный автобус после Дня города. Инцидент случился вечером 15 сентября на Театральном проспекте. Запись появилась в Сети.

На кадрах видно, как стражи порядка и ростовчане что есть мочи толкают транспортное средство, чтобы оно завелось. За происходящим наблюдает народ, который после концерта неспешно идет по домам.

По словам очевидцев, полицейские все же завели автобус, хоть и с «толкача».

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