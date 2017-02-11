Полицейские ликвидировали международный наркосиндикат





Сотрудники МВД России при участии полицейских ГУ МВД Ростовской области ликвидировали международный наркосиникат. Организация имела четко выстроенную схему незаконного оборота наркотиков - от производства до реализации. Её годовой оборот составлял более 2 миллиардов рублей.



В 2015 году группа людей, находившихся на Украине, организовала интернет-магазин «ХимПром», занимавшийся продажей наркотиков. Участников наркогруппировки организаторы набирали через объявления в украинских СМИ. Потенциальным работникам предлагали высокооплачиваемую работу в качестве курьеров или экспедиторов на территории России.

Вербовочные пункты, располагались в Киеве.



С кандидатами проводилось собеседование с использованием полиграфа, они проходили обучение на краткосрочных курсах, на которых им объяснялись правила ведения электронной переписки, использования платежных систем, перевозки и упаковки наркотиков, а также способы организации тайников.



Новым сотрудникам выдавались банковские карты, оформленные на подставных лиц, фиктивные паспорта и водительские права граждан России с признаками подделки, а также мобильные средства связи с интернет-мессенджерами, по которым в дальнейшем они получали указания от организаторов наркогруппировки.

- Сотрудниками ГУНК МВД России и территориальных подразделений УНК ликвидированы три лаборатории «ХимПрома» по изготовлению синтетических наркотиков, расположенные в Истринском, Красногорском и Одинцовском районах Московской области, производительность которых составляла от 150 до 500 килограммов в неделю, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Пресечена логистическая деятельность структурных подразделений группировки, которыми в 14 регионах России осуществлялась доставка особо крупных партий наркотических средств в специально оборудованных тайниками автомашинах. Установлено местонахождение оптовых складов, находящихся на территории 10 регионов России.



Из незаконного оборота изъято более 4 тонн синтетических наркотиков, 3 тонны 500 килограммов прекурсоров, 250 единиц лабораторного оборудования, 9 машин, более 2 млн рублей, 18 российских паспортов с признаками подделки. Задержано 67 участников наркогруппировки, 47 из которых являются гражданами Украины.



Расследование продолжается, проводится анализ всех уголовных дел, возбужденных в других регионах в отношении участников группировки для объединения в одно производство.