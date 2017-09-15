Подробная программа праздничных мероприятий, посвящённых Дню города Ростова



В Ростове 16 и 17 сентября, в дни празднования 268-й годовщины со дня основания города, пройдут десятки мероприятий. Центр города и районы погрузятся в атмосферу праздника. Ростовчане и гости города могут выбрать развлечение по вкусу и провести насыщенные интересные выходные.



16 сентября станет ключевым днем всех торжественных мероприятий. Праздничные мероприятия откроет историческое театрализованное представление, которое начнётся в 10 часов утра на площадке около Ростовского музыкального театра.



С 10 до 16 часов в Покровском сквере будет работать фотовыставка, посвященная жизни современного города-побратима Дортмунда, а также выставка ландшафтных композиций, подготовленная районами города, выставка работ учащихся художественных школ города и интерактивные точки библиотек.



Параллельно праздник развернётся на городской набережной. С 10 до 22 часов здесь пройдёт масштабный спортивный молодежный фестиваль «Ростов-2018». В его рамках будут работать спортивные и молодёжные площадки, где каждый сможет попробовать свои силы. В это же время пройдёт традиционный Бал молодых семей. С набережной ростовчане и гости города смогут наблюдать за парусной регатой среди детских и юношеских спортивных школ, а также за парадом крейсерских парусных судов.







Большая концертная программа запланирована на сцене перед речным вокзалом. Кроме городских творческих коллективов, здесь выступят Стас Костюшкин и Николай Емелин. Концерт продлится до 23 часов.



Кроме того, на набережной состоится Всероссийский фестиваль энергосбережения «Вместе ярче» и первый мировой Open Air «Лимонад Фест». В программе - призы и конкурсы, бесплатные напитки и угощения, бармен-шоу, фотобудка, мастер-классы. Начало - в 12 часов.



В 11 часов в парке им. Октябрьской Революции начнется традиционный праздник «Ростов многонациональный». В нём примут участие национально-культурные объединения города. В программе праздника - выставка изделий народного творчества, дегустация блюд национальной кухни и праздничный концерт. Фестиваль завершится в 16 часов.



Большая праздничная программа запланирована в парке им. М. Горького. В 12 часов здесь начнётся молодежный праздник «Тот самый FEST», а в 15 часов – городской гала-концерт «Юные ростовчане – любимому городу».







С 15 часов на Большой Садовой, на участке от проспекта Буденновского до переулка Крепостного, будут работать творческие площадки. Главная улица города наполнится звуками музыки. Концертные программы классической музыки, джаза, фольклора, тематические площадки театров города и филармонии. Молодежный театр в 15 часов даст музыкальный концерт на площадке перед кинотеатром «Ростов». Артисты исполнят популярные российские и зарубежные хиты прошлых лет.



В ДК «Роствертол» в рамках XIV Международного джазового фестиваля «Ростовский джаз приглашает» в 18 часов выступят трио Ваагна Айрапетяна (Армения) и трио Алекс Некрасов/ Влад Гиршевич/ Рони Баррак (США).



Любителей авангардной музыки ждут на площадке перед публичной библиотекой. Вечер авангардной музыки Simphonic Silence Inside (симфоническая тишина внутри). Фонтан начнётся в 20 часов.



На Театральной площади с 19 до 22 часов пройдет гала-концерт, в котором выступят лучшие городские коллективы, а также приглашенные звезды - группа «Бурито», Светлана Лобода и Дима Билан.







В течение всего дня различные праздничные мероприятия пройдут в городских парках. Так, в парке им. Островского (пр. Сельмаш, 1а) с 11 до 13 часов состоится открытая тренировка по общефизической подготовке. В 11:30 на эстраде парка начнётся конкурсно-игровая программа «Гордость Ростова-на-Дону».



С 12 до 13 часов на аллеях парка всех желающих научат художественной резьбе по овощам и фруктам. Мастер-класс для любителей кулинарии проведёт Донской техникум кулинарного искусства и бизнеса.



С 14 до 15:30 на эстраде выступят фольклорные коллективы города с программой «Ростов-на-Дону – город счастья». Концерт продолжится в 17 часов.







В парке им. Горького (ул. Б. Садовая, 45) в 10 часов свою работу начнёт выставка-ярмарка народного декоративно-прикладного творчества «Город мастеров». С 12 часов на аллеях парка можно будет любоваться работами художников «Донская палитра».



Также в 12 часов начнутся интерактивные игры для детей, а на эстраде парка состоится концерт «Рок-фестиваль-2017».



В 15 часов концертную программу продолжит городской гала-концерт «Юные ростовчане – любимому городу», после чего в 16 часов возобновят выступление лучшие рок-группы города.



В 12 и в 17 часов у памятника В. И. Ленину - «Тот самый Fest» - молодежно-семейный праздник, интерактивные игры для детей. В 15 часов здесь же поздравят город с Днём рождения коллективы ДК «Ростов-Досуг».







В парке им. Октября (ул. Дачная, 4) с 10 до 13 часов пройдёт турнир по мини-футболу среди дворовых команд Октябрьского района. С 14 до 18 часов здесь будет работать выставка-ярмарка народного декоративно-прикладного творчества, организованная центром дополнительного образования детей и библиотекой им. Грина. В 15 часов на эстраде парка начнётся праздничный концерт «Мой любимый город, мой Ростов!».



В парке 1-го Мая (ул. Б. Садовая, 127) в 10 часов откроется фотовыставка «Посмотри, как он хорош, край, в котором ты живешь!». Свои работы представят донские фотохудожники.



Также в 10 часов на эстраде парка начнется концерт «Родной город» с участием воспитанников детских музыкальных школ, студентов, учащихся общеобразовательных школ Кировского района.



В парке «Дружба» (ул. Капустина, 1\1) пройдёт фестиваль красок, интерактивные игры, концерт с участием творческих коллективов Ворошиловского района «Яркий мой Ростов». Начало программы - в 14 часов. А в 20 часов ростовчане смогут полюбоваться запуском китайских водных фонариков. Вечер завершится концертом «Загадай желание, любимый город».



В детском парке им. Вити Черевичкина (Театральная площадь, 6) праздничная программа начнётся в 10 часов. Здесь пройдут концерт, мастер-классы, интерактивные игры.



17 сентября



В конгресс-холле ДГТУ состоится Фестиваль команд КВН на Кубок главы администрации города. Начало - в 17 часов. В это же время в театре драмы им. М. Горького состоится торжественное закрытие джазового фестиваля «Ростовский джаз приглашает».



В парке им. М. Горького (ул. Б. Садовая, 45) можно будет увидеть старинные монеты, книги, предметы интерьера и многое другое. Выставка коллекционеров «Старый город» начнёт работать в 8 часов.



В 10 часов на аллеях парка расположится «Город мастеров», а с 12 до 16 часов можно увидеть живописные просторы родного края, интересные места любимого города в объективе фотохудожников на выставке «Донская палитра». В 10 часов на площадке у фонтана «Нептун» начнётся кулинарный поединок «Варим варенье на Дону».



Параллельно на эстраде парка будет проходить поединок хоров среди вокальных хоровых коллективов пенсионеров Ростовской области. В 15 часов праздник продолжится концертом.







В парке им. Островского (пр. Сельмаш, 1а) в 11:30 начнётся «Город веселья». В 12 часов ростовские мастера преподадут урок по декоративно-прикладному искусству всем желающим.



С 12:30 до 13:30 пройдут спортивные соревнования для детей и взрослых. В 13 часов в атлетическом городе начнутся состязания по лазертагу. В 17 часов на эстраде парка начнется концерт с участием Семена Спивака и ансамбля народных инструментов «Донцы», творческих коллективов города.



В парке им. Октября (ул. Дачная, 4) в 14 часов начнёт свою работу выставка-ярмарка народного декоративно-прикладного творчества, а в 15 часов на эстраде парка пройдут концерт, а также конкурс рисунка на асфальте, спортивные соревнования. Для маленьких ростовчан будет работать аквагрим.



В парке 1-го Мая (ул. Б. Садовая, 127) можно будет совершить путешествие по родному городу. Игра «Прогулки по родному городу» начнётся в 11 часов. В 18 часов в парке ждут любителей поэзии. Послушать и продекламировать любимые стихи можно на поэтическом вечере «Путешествие от прошлого к будущему». А в 19 часов на эстраде парка ростовчанам дадут танцевальный урок по полонезу, венскому вальсу, польке, историческим танцам.







На набережной парка «Дружба» (ул. Капустина, 1\1) в 10 часов начнутся зрелищные всероссийские соревнования по водно-моторному спорту.



В 14 часов парк станет разноцветным. Здесь пройдёт фестиваль красок, после которого начнётся концерт. В 20 часов горожанам предлагают опустить в воду китайские фонарики, а затем посмотреть выступление творческих коллективов Ворошиловского района.



В детском парке им. Вити Черевичкина (Театральная площадь, 6) в 10 часов начнётся фестиваль «Цветное небо», который пройдёт совместно с благотворительным фондом «Дарина».



В 15 часов в парке им. Октябрьской Революции (пл. Театральная, 3) пройдет «День красоты и здоровья с Олимпией». В рамках спортивно-развлекательной программы пройдут мастер-классы инструкторов спортивной сети, показательные выступления, конкурсы. День завершится праздничным концертом группы «Оранжевый цвет». Начало - в 19:30.



Праздничную программу в эти выходные подготовил и Ростовский зоопарк. 16 и 17 сентября с 12 до 15 часов здесь пройдут мероприятия, посвященные Дню города.







16 сентября совместно с радиостанцией Юмор fm в зоопарке пройдёт концерт. «Дом сказок» подготовил для маленьких посетителей встречу с Бабой-ягой, цветочной волшебницей и морской разбойницей. В 13 часов можно будет понаблюдать за кормлением слонов.



17 сентября в 12:30 состоится официальное открытие новой экспозиции «Смотровая площадка». Ростовчане смогут увидеть гривистых баранов и сычуаньского такина. На сцене у центрального входа с 12 часов начнут работать ведущий и творческие коллективы города.



Самых маленьких посетителей зоопарка развлекут аниматоры. С 12 часов на поляне сказок батутный центр «Вверх» проведёт развлекательную зону.



С 13 до 16 часов на площади возле центральной сцены студия «Ералаш» проведёт кастинг и мастер-класс по актерскому мастерству, сценической речи и движению.



В 13 часов можно будет наблюдать за показательным кормлением пеликанов. Кроме этого, в эти выходные на центральной аллее зоопарка разместится выставка живого уголка Дома юннатов.