Под Ростовом из-за ремонта трассы образовалась огромная пробка





В Аксайском районе на трассе М-4 «Дон» из-за ремонтных работ образовалась пробка.



Капитальный ремонт ведётся на участке с 1038 по 1056 километр. Работы начались 13 марта, однако затруднение в движении транспорта возникло ещё накануне, когда проводились подготовительные мероприятия.

- Организация движения будет осуществляться по двум полосам с перебросом движения на встречную полосу, - сообщили в ГК «Автодор».



Завершить первый этап ремонта планируется 1 июня. Затем водителям снова придётся претерпеть трудности. Дорожные работы возобновятся 10 сентября и будут длиться по 30 ноября.