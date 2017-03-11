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Под Ростовом из-за ремонта трассы образовалась огромная пробка

Под Ростовом из-за ремонта трассы образовалась огромная пробка

В Аксайском районе на трассе М-4 «Дон» из-за ремонтных работ образовалась пробка.

Капитальный ремонт ведётся на участке с 1038 по 1056 километр. Работы начались 13 марта, однако затруднение в движении транспорта возникло ещё накануне, когда проводились подготовительные мероприятия.
- Организация движения будет осуществляться по двум полосам с перебросом движения на встречную полосу, - сообщили в ГК «Автодор».

Завершить первый этап ремонта планируется 1 июня. Затем водителям снова придётся претерпеть трудности. Дорожные работы возобновятся 10 сентября и будут длиться по 30 ноября.

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