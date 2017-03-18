Почти полмиллиона потратят на георгиевские ленточки и концерт ко Дню Победы в Ростове





Почти полмиллиона потратят на георгиевские ленточки и концерт ко Дню Победы в Ростове. Городское управление ищет подрядчика через сайт госзакупок. Общая цена двух размещенных контрактов - 400 тыс. руб.



Победителю конкурса нужно будет найти зрительный зал на 950 мест. В самом здании должен быть лифт для инвалидов, гримёрки для артистов и участников концерта.



Кроме того, подрядчику нужно будет составить сценарий концерта и согласовать с руководством, оформить зал и сцену. Исполнитель также должен будет организовать мероприятия на Театральной площади и торжественный прием главы администрации.



К празднику городское руководство собирается купить 20 тысяч георгиевских ленточек из синтетической тесьмы. Покупка обойдется примерно в 50 тыс. руб.