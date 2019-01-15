Почти месяц в Ростовской области разыскивают пропавшего без вести парня



В Белой Калитве полицейские разыскивают пропавшего без вести 28-летнего парня. Алексей Старжевский вышел из дома 24 декабря и больше не вернулся.



На вид ему - 28-30 лет. Рост молодого человека - примерно 170 сантиметров. У него худощавое телосложение, круглое лицо, прямой нос, голубые глаза и короткие тёмно-русые волосы.



В день пропажи он был одет в чёрную меховую куртку из кожзама на молнии, чёрные джинсы и чёрные зимние ботинки. При себе имел мобильный кнопочный телефон чёрного цвета.



Если вы что-то знаете о местонахождении Алексея Старжевского, пожалуйста, сообщите по телефонам: 8 (863) 836-92-24, 8 (863) 836-93-18, 8-908-190-28-58, 8 (863) 836-94-41 или 8-951-538-08-20.