Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Почти месяц в Ростовской области разыскивают пропавшего без вести парня

Почти месяц в Ростовской области разыскивают пропавшего без вести парня
В Белой Калитве полицейские разыскивают пропавшего без вести 28-летнего парня. Алексей Старжевский вышел из дома 24 декабря и больше не вернулся.

На вид ему - 28-30 лет. Рост молодого человека - примерно 170 сантиметров. У него худощавое телосложение, круглое лицо, прямой нос, голубые глаза и короткие тёмно-русые волосы.

В день пропажи он был одет в чёрную меховую куртку из кожзама на молнии, чёрные джинсы и чёрные зимние ботинки. При себе имел мобильный кнопочный телефон чёрного цвета.

Если вы что-то знаете о местонахождении Алексея Старжевского, пожалуйста, сообщите по телефонам: 8 (863) 836-92-24, 8 (863) 836-93-18, 8-908-190-28-58, 8 (863) 836-94-41 или 8-951-538-08-20.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.