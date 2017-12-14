Плату на участке трассы М-4 «Дон» начнут взимать с 18 декабря



Плату на участке трассы М-4 «Дон» начнут взимать с 18 декабря. Оплата проезда будет взиматься при проезде через пункт взимания платы.



Для водителей организована открытая система сбора оплаты. Это значит, что на 1093 километре автодороги находится пункт взимания платы, проезжая через который пользователи будут оплачивать проезд один раз.



Движение по участку было открыто после его реконструкции в мае 2017 года. После ремонта, автодорога стала соответствовать 1Б технической категории (разделенные встречные потоки, отсутствие примыканий и повышенный скоростной режим, на всем участке предусмотрено освещение). Движение автомобилей возможно на четырех полосах – шириной 3,75 м, ширина разделительной полосы (с установкой бетонного парапетного ограждения) – 2,61 м. Расчетная скорость движения по участку составит 120 километров в час.



Стоит отметить, что количество ДТП после реконструкции снизилось на 57 процентов. Также для жителей прилегающих к трассе населенных пунктов Кагальницкого и Азовского районов были предоставлены особые условия оплаты проезда. Такое решение было принято в ходе переговоров между руководством «Автодора» и членами инициативной группы.



Для бесплатного проезда предусмотрены варианты проезда. Движение будет возможно по маршруту:- г. Ростов-на-Дону – съезд на п. Самарское – 1084-й километр М-4 «Дон» через Восточное шоссе, Западное шоссе, по Р-268, через населенный пункт Мичуринец 3, Еремеевку, Самарское, с выходом на М-4 «Дон» на 1103-м км;- г. Ростов-на-Дону – Новобатайск – с 1084-го километра М-4 «Дон» по автомобильной дороге Р-269, через населенные пункты Кагальницкая, Иваново-Шамшево, Новобатайск, с выходом на М-4 «Дон» на 1103-м км.