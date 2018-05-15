Перенести пешеходный переход на Театральной площади просит ростовчанка
Перенести пешеходный переход на Театральной площади просит ростовчанка. Свою петицию активистка опубликовала на популярном ресурсе.
- В связи с устройством фан-зоны на Театральной площади загорожен пешеходный переход через Театральную площадь. Пешеходы вынуждены пробираться в опасной близости от проезжающего транспорта. Тем самым создана чрезвычайно опасная ситуация для здоровья и жизни людей, - сообщила женщина.
Чтобы петицию рассмотрели, ей необходимо набрать 500 голосов.