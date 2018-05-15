Авторизация

Регистрация


  • USD 61.82
  • EUR 73.02
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Перенести пешеходный переход на Театральной площади просит ростовчанка

Перенести пешеходный переход на Театральной площади просит ростовчанка
Перенести пешеходный переход на Театральной площади просит ростовчанка. Свою петицию активистка опубликовала на популярном ресурсе.

- В связи с устройством фан-зоны на Театральной площади загорожен пешеходный переход через Театральную площадь. Пешеходы вынуждены пробираться в опасной близости от проезжающего транспорта. Тем самым создана чрезвычайно опасная ситуация для здоровья и жизни людей, - сообщила женщина.

Чтобы петицию рассмотрели, ей необходимо набрать 500 голосов.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.