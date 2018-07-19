Пасмурная и жаркая погода прогнозируется в Ростове в выходные
Облачно и жарко будет в столице Дона в выходные дни.По прогнозу Росгидрометцентра, 21 июля, в субботу, в дневное время ожидается переменная облачность. До +31 градус тепла прогреется воздух в городе. Ночью столбики термометров опустятся до +20, возможен дождь. Ветер юго-западный, 3 м/с.
В воскресенье, 22 июля, выпадут кратковременные осадки. В дневные часы потеплеет до +31 градуса. Ночью пройдет дождь, температура составит 20 градусов тепла. Ветер западный 2-3 м/с.