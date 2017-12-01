Авторизация

Регистрация


  • USD 58.52
  • EUR 69.75
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Партию санкционной колбасы и сыра уничтожили на Дону

Партию санкционной колбасы и сыра уничтожили на Дону
Партию санкционных колбасы и сыра уничтожили на Дону. Нелегальные товары общей массой около 100 килограммов нашли в конце ноября на складе в Шахтах. Запрещенную продукцию доставили в донской регион из Украины и Польши.

Как отметили в Южном транспортном управлении, таможенники обнаружили 16 головок сыра весом 56,4 кг и 67 палок колбасы весом 33,5 кг.
- Согласно постановлению правительства России от 31 июля 2015 года сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие из Соединенных Штатов Америки, стран Европейского союза, Украины, Республики Албании, Черногории, Республики Исландии и княжества Лихтенштейн, Канады, Австралии, Королевства Норвегия подлежат уничтожению.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.