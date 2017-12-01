Партию санкционной колбасы и сыра уничтожили на Дону



Партию санкционных колбасы и сыра уничтожили на Дону. Нелегальные товары общей массой около 100 килограммов нашли в конце ноября на складе в Шахтах. Запрещенную продукцию доставили в донской регион из Украины и Польши.



Как отметили в Южном транспортном управлении, таможенники обнаружили 16 головок сыра весом 56,4 кг и 67 палок колбасы весом 33,5 кг.

- Согласно постановлению правительства России от 31 июля 2015 года сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие из Соединенных Штатов Америки, стран Европейского союза, Украины, Республики Албании, Черногории, Республики Исландии и княжества Лихтенштейн, Канады, Австралии, Королевства Норвегия подлежат уничтожению.