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Памятник военным строителям, погибшим при исполнении обязанностей, откроют в Ростове

Памятник военным строителям, погибшим при исполнении обязанностей, откроют в Ростове
В Ростове откроют памятник военным строителям. Скульптура появится у здания Южного военного округа в переулке Соборном.

Торжественное открытие памятника приурочено к 100-летию ЮВО. Оно состоится 3 мая. Монумент посвящен военным строителям, погибшим при исполнении служебных обязанностей в горячих точках с 1995 года по настоящее время.

Как рассказали в пресс-службе ЮВО, скульптура представляет собой строительную каску и офицерские погоны, над которыми возвышаются плиты с именами более 50 погибших офицеров и сотрудников гражданского персонала строительных подразделений Южного военного округа.

Церемония открытия памятника пройдет 3 мая.

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