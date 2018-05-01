Памятник военным строителям, погибшим при исполнении обязанностей, откроют в Ростове



В Ростове откроют памятник военным строителям. Скульптура появится у здания Южного военного округа в переулке Соборном.



Торжественное открытие памятника приурочено к 100-летию ЮВО. Оно состоится 3 мая. Монумент посвящен военным строителям, погибшим при исполнении служебных обязанностей в горячих точках с 1995 года по настоящее время.



Как рассказали в пресс-службе ЮВО, скульптура представляет собой строительную каску и офицерские погоны, над которыми возвышаются плиты с именами более 50 погибших офицеров и сотрудников гражданского персонала строительных подразделений Южного военного округа.



Церемония открытия памятника пройдет 3 мая.