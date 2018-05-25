Памятник пограничникам всех поколений открыли в Аксае
27 мая в Аксае открыли памятник, посвященный пограничникам всех поколений. Торжественное открытие приурочили к 100-летию образования Пограничный войск России.
В мероприятии приняли участие чиновники, авторы идеи памятника - члены Аксайского отделения общественной организации ветеранов пограничной службы «Граница» и горожане.
Новый мемориал представляет собой пограничника с собакой. Возле мужчины стоит пограничный столб под символичным номером 161, обозначающим донской регион. Рядом — карта страны и надпись: «Граница России священна и неприкосновенна».