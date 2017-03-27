Памятник неизвестному солдату высотой более 5 метров установят в Ростове





В апреле в Ростове будет установлен памятник Неизвестному Солдату. Его высота - более пяти метров, а вес - свыше пяти тонн. В руках бронзовый Солдат сжимает автомат.



Инициаторы создания скульптуры утверждают, что это будет самый величественный памятник воинам из всех существующих в донской столице. К 1 мая Неизвестного Солдата должны установить на территории мемориального комплекса в Кумженской роще, слева от аллеи, ведущей к Дону. То есть, в местах, где в 40-е годы шли самые ожесточенные бои за Ростов, и где не раз находили останки солдат, оставшихся неизвестными.



Скульптуру делали в Подмосковье, ее автором стал московский скульптор. В настоящее время решается вопрос о том, как доставить композицию в Ростов. Судя по всему, её повезут на КАМАЗах.